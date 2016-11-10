إليسا في حفل تكريمها في بيروت: الصحافة أتعبتني ولكن...

في حين كان ينشغل الملايين من محبيها حول العالم بمشاهدة فيديو كليبها الجديد "سهرنا يا ليل"، التقت ملكة الإحساس إليسا أهل الصحافة بدعوة للتأكيد أنّ "الكيمياء" مستمرة بينهما...

أما "الكيمياء"، وهو المصطلح الذي تستخدمه النجمة دوما، بينها وبين أهل الصحافة والإعلام، فيتخلله مدّ وجذر لكن حدث البارحة بات سنويا" على قاعدة "it's ok" طالما الأمر يقتصر على مرة في السنة. وكان الحدث حفل عشاء حضره عدد من النجوم والمشاهير إحتفالاً بتكريم "راديو روتانا أف أم" لبنان لها، بحضور رئيس شركة روتانا للمرئيات والصوتيات سالم الهندي.

الجميع كان ينتظر وصول النجمة إلى صالة الإحتفال بها في فندق الـ"فورسيزون" في بيروت، ليسرقوا منها لقاء أو صورة تشهد على ليلة الأمس. دخلت إليسا الصالة برفقة سالم الهندي ليعلنا بدء الإحتفالية، حيث زينت الطاولات بصور إليسا ووزّع ألبومها الجديد على الحاضرين.

وكانت مفاجأة الحفل لإليسا حضور الفنان عاصي الحلاني حيث قالت إليسا "إنها مفاجأة جميلة الليلة" وانضم هو زوجته إلى طاولتها، التي جلست عليها مع سالم الهندي.

وفي دردشة سريعة لـ"سيدتي نت" مع إليسا عبرت عن سعادتها بحدث الأمس كون الحفل لها ولـ"روتانا" وسعيدة بوجود سالم الهندي هنا في بيروت، لاسيما أنه يبقى مسافراً وقليلاً ما بتنا نجتمع وسعيدة بوجود عائلة "روتانا" هنا وأيضاً الإعلام رغم أنكم "مُتعبون" مع ضحكة.

وعن فيديو كليبها الجديد لأغنية "سهرنا يا ليل" وكيف تحولت إلى شخصية مشاكسة قالت اليسا "لم أجد صعوبة في ذلك، وهذه كانت فكرة أنجي جمال ، نطل بستايل جديد ومختلف، وأحببت الفكرة جداً على أمل أن تعجب كل من يحبني".

ورداً على سؤال، عن الأغنية التي ستقوم بتصويرها بعد "سهرنا يا ليل" أكدت إليسا أن هناك أغنية في بالها، ولكن لن تصرح عنها كي لا تغير رأيها بعد، ومن الممكن أن تنتظر رأي "الفانز" أي أغنية يفضلون لتقوم بتصويرها على شكل "فيديو كليب" فيما بعد.

وبالعودة إلى أجواء الحفل، ألقت إليسا كلمة أمام الصحافيين قالت فيها: " هذه إحتفالية مميزة في لبنان، خصوصاً وأنه أصبح هناك رئيس جمهورية في قصر بعبدا، إضافة إلى رئيس وزراء أيضاً، وأتمنى أن تعود الحياة والسياحة لبيروت، خصوصاً وأن لبنان بلد جميل، وعلينا نحن أهل الغناء والصحافة أن نبرز أجمل صورة عن لبنان. كما أتمنى ألا أخذل الجمهور الذي يثق بي من سنوات". كما أُعربت عن فرحتها بدعم شركة "روتانا" التي تقدم لها الكرم بالإنتاج، وأضافت "أنا حقيقة أرتاح نفسياً لأنّ الميزانية التي يقدمونها لي مفتوحة بقدر ما أريد، وأعتذر من سالم عن الإفصاح عن هذا الأمر، ولكن لا بد من التنويه بجهود الشركة التي أعتبرها عائلتي الثانية".

من جهته، ألقى السيد سالم الهندي كلمة أعرب فيها عن سعادته بتواجده في لبنان، وتمنى أن تدوم الأيام الجميلة والنعمة على الجميع في لبنان. وتابع: "آمنا بموهبة إليسا منذ العام 2001، وكانت عند حسن الظن، وأكبر دليل هو النجاح الكبير الذي تحققه بنسب المشاهدة على "يوتيوب" التي تخطت 3 مليارات مشاهدة، وهي نسبة لم يحققها أي فنان عربي حتى الآن، وهذا نتيجة لجهودها بالطبع، ولجهود الشعراء، والملحنين، والموزعين الذين تعاونوا معها. إليسا كنا معك على طول مشوار وسنبقى".

وشهد الحفل حضور الفنان عاصي الحلاني الذي بارك عبر "سيدتي نت" لإليسا بألبومها الجديد وحيازته على أعلى نسبة استماع، وقال "اليسا مميزة وتستحق ما وصلت له لأنها مجتهدة وتعرف ماذا تختار". وعن فكرة ديو يجمعهما معاً وإن كانا تطرقا إلى هذا الأمر على الطاولة، قال: "لا لم نتكلم بهذا الموضوع والفكرة غير واردة، وانما لا مشكلة لي في هذا الأمر إذا تمّ طرحه".

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