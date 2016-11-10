المرور: تحويلات مرورية لتركيب "8 كامرات" لكوبرى السلام بالإسماعيلية

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور تحويلات مرورية بسبب 8 تركيب خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و التى تنفذها شركة المقاولات المصرية.

و أكد مصدر أمنى أنه تلك الأعمال سيتم فيها تركيب كامرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بالكيلو 143 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى نطاق مديرية أمن الإسماعيلية بواقع عدد 4 كمرات فى كل اتجاه و سيتم البدء فى العمل بالاتجاه القادم من الإسماعيلية اتجاه بورسعيد وسط انتشار الخدمات المرورية بتلك الطرقز

و أضاف المصدر أن الأعمال سوف تستلزم تحويل الحركة المرورية للقادم من الإسماعيلية اتجاه بورسعيد للاتجاه الاخر بواقع حارة مرورية لكل اتجاه و مع الانتهاء من التركيب فى هذا الاتجاه سيتم البدء فى التركيب بالاتجاه الاخر وتحويل الحركة المرورية بنفس النمط و تم معاينة مسار التحويلة المرورية و التاكد من صلاحيتها الفنية لتستوعب احجام الحركة المرورية.

و أوضح المصدر أن سيتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق 11 -11- 2016 من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال وتقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "اضاءة ، مخاريط ، طواحين ضوئية ، فواصل حركة ، علامات ارشادية وتحذيرية".