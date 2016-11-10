ضبط شخصين يديرون مخزن قطع سيارات بدون ترخيص والثالث هارب بالجمالية

كتب: أحمد أبوالحسن

تواصل مديرية أمن القاهرة جهودها لمتابعة ضبط القضايا التموينية .

فقد تمكنت وحدة مباحث شرطة الجمالية من ضبط كلا من :-

أيمن م 46 عاما صاحب ورشة تصنيع قطع غيار سيارات بدائرة القسم ومقيم بدار السلام “هارب” .

محمود ز 31 عاما عامل بالورشة ومقيم بذات العنوان .

عبد الملك إ 26 عاما عامل بالورشة ومقيم بالجيزة .

يديرون المخزن بدون ترخيص وحيازتهم كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مقلدة ومغشوشة لماركات عالمية مجهولة المصدر .

وبإجراء التحريات تم ضبط الثانى والثالث ، وعثر بداخل المخزن على كمية من قطع غيار السيارات عبارة عن ( 2.320000 لمبة مصابيح ، 5000 اسطامبة مختلفة الماركات ، 4 ماكينة لحام 4 ماكينة طباعة ، 2 مثقاب ، 1 سكينة تكسير 1 خلاطه ) مجهولة المصدر وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره و تم ضبط عدد 1.260000 علبة معده للتعبئة ومدون عليها اسماء تلك الماركات بالإضافة لإدارته الشركه بدون ترخيص وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه .

و بمواجهتهما اعترفا بقيام المتهم الهارب بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم ، وتوالت النيابة العامة التحقيق .