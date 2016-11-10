رئيسة وزراء بريطانيا تبحث مع «ترامب» هاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ناقشت فيه العلاقات “الخاصة” وتعزيز التجارة بين البلدين.

وتعد هذه هي المحادثة الأولى التي تجريها ماي مع دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس رقم 45 في تاريخ البلاد.

وطلب دونالد ترامب من رئيسة وزراء بريطانيا زيارة الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن” ليرحب بها في واشنطن، طبقا لرئاسة الوزراء البريطانية.

تأتي المحادثة التليفونية قبل لقاء ترامب بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض لمناقشة عملية تسليم السلطة.

أ ش أ