أخبار عاجلة

وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيسة وزراء بريطانيا تبحث مع «ترامب» هاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين

Google+ Print
رئيسة وزراء بريطانيا تبحث مع «ترامب» هاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين رئيسة وزراء بريطانيا تبحث مع «ترامب» هاتفيا تعزيز العلاقات بين البلدين

تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية – أرشيفية

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ناقشت فيه العلاقات “الخاصة” وتعزيز التجارة بين البلدين.

وتعد هذه هي المحادثة الأولى التي تجريها ماي مع دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية، ليصبح الرئيس رقم 45 في تاريخ البلاد.

وطلب دونالد ترامب من رئيسة وزراء بريطانيا زيارة الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن” ليرحب بها في واشنطن، طبقا لرئاسة الوزراء البريطانية.

تأتي المحادثة التليفونية قبل لقاء ترامب بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض لمناقشة عملية تسليم السلطة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»