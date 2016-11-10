وفد إماراتي يغادر إلى الرياض بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد إماراتي رفيع المستوي، متجهًا الي العاصمة السعودية الرياض بعد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاءت مغادرة الوفد بعد مغادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي إلتقي خلال زيارته بالرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت مصادر أمنية مطلعة بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت المطار في الساعة الثالثة عصرًا من مساء الْيَوْم الخميس، وأقلعت في الساعة السادسة مساءً في طريقها الي الرياض وعليها وفد إماراتي رفيع المستوي كان مرافق لزيارة ولي العهد .

وأشارت المصادر الي أن ذلك الوفد قد يكون في مهمة لتقريب وجهات النظر بين مصر والسعودية، خاصة في حالة توقف إمداد شركة أرامكوا السعودية للبترول .