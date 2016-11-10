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وفد إماراتي يغادر إلى الرياض بعد لقاء السيسي

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وفد إماراتي يغادر إلى الرياض بعد لقاء السيسي وفد إماراتي يغادر إلى الرياض بعد لقاء السيسي

 

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد إماراتي رفيع المستوي، متجهًا الي العاصمة الرياض بعد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح .

جاءت مغادرة الوفد بعد مغادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والذي إلتقي خلال زيارته بالرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت مصادر أمنية مطلعة بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت المطار في الساعة الثالثة عصرًا من مساء الْيَوْم الخميس، وأقلعت في الساعة السادسة مساءً  في طريقها الي الرياض وعليها وفد إماراتي رفيع المستوي كان مرافق لزيارة ولي العهد .

وأشارت المصادر الي أن ذلك الوفد قد يكون في مهمة لتقريب وجهات النظر بين والسعودية، خاصة في حالة توقف إمداد شركة أرامكوا السعودية للبترول .

 

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