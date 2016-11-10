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ننشر تفاصيل الفقرة الأسبوعية لرجاء الجداوي ببرنامج “كل يوم” الليلة

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ننشر تفاصيل الفقرة الأسبوعية لرجاء الجداوي ببرنامج “كل يوم” الليلة ننشر تفاصيل الفقرة الأسبوعية لرجاء الجداوي ببرنامج “كل يوم” الليلة

 

رجاء الجداوي

كتب: إنجي لطفي

تقدم اليوم الخميس، الفنانة القديرة رجاء الجداوي ، فقرتها الإسبوعية من برنامج “كل يوم عيلة مع رجاء”على شاشة ON.E ، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتأتى الفقرة في ظل حرص فريق برنامج “كل يوم” على تقديم فقرات مختلفة ومتنوعة.

وتفتح الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في الفقرة الاولي من البرنامج، النقاش بين خبراء الصحة والجمهور، حول الآلام التى يمكن أن تصيب الإنسان ، وكيف يمكن إكتشافها ومعرفة أسبابها ؟ ، ويحل فيها ضيفًا الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ التخدير وعلاج الألم ورئيس الجمعية الدولية لدراسات علاجات الألم، والدكتور هاني محمد نجيب الديب دكتوراه فى علاج الألم ، ورئيس قسم علاج الألم بالمركز الطبي العالمي، كما يستطيع المواطنين المشاركة فى تلك الفقرة الهامة عبر المداخلات الهاتفية والرسائل النصية.

وتستضيف فى الفقرة الثانية الدكتور إيهاب عيد استشاري الطب السلوكي عند الأطفال ، للحديث عن سلوكيات الأطفال وكيف نتعامل مع أطفالنا، وهو الأمر الذي يهم غالبية الأسر المصرية.

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