ألمانيا تمدد اعتقال سوري بتهمة الاتصال بـ”داعش”

أقرت أعلى محكمة في ألمانيا تمديد اعتقال سوري يبلغ من العمر 19 عاما أُلقي القبض عليه في مارس لصلاته بتنظيم داعش المتشدد قائلة إنه كان يستكشف مواقع سياحية رئيسية في برلين منذ أشهر من أجل شن هجمات محتملة.

وبحسب “رويترز” قالت محكمة العدل الاتحادية في قرارها إن الرجل الذي لم تكشف عن اسمه يمكن أن يُحتجز لثلاثة أشهر أخرى للسماح للمحققين بمواصلة عملهم وبالنظر إلى الخطر الكبير المتعلق بإمكانية فراره من البلاد. وتوقعت أن يوجه ممثلو الادعاء اتهامات رسمية له قريبا.

وجاء في الحكم أن المشتبه به الذي وصل إلى ألمانيا في أغسطس 2015 يُعتقد أنه كان يجمع معلومات مفصلة لصالح الدولة الإسلامية حتى فبراير 2016 بشأن عدد الأشخاص، والحافلات السياحية في ساحة ألكسندر بلاتس في برلين والمنطقة المحيطة ببوابة براندنبورج التاريخية ومبنى برلمان الرايخستاج.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد هجومين مرتبطين بالدولة الإسلامية في يوليو تموز.

وألقت الشرطة يوم الثلاثاء القبض على خمسة ممن يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على خلفية اتهامهم بتجنيد مقاتلين لصالح الدولة الإسلامية في سوريا.