إصابة رئيس محكمة الأقصر بعد اصطدام سيارته بالجزيرة الوسطى لطريق القطامية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب رئيس محكمة الأقصر، بعدما اصطدامت سيارته الملاكى بالجزيرة الوسطى لطريق القطامية العين السخنة الصحراوى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه من القاهرة وفى طريقه إلى العين السخنة، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة من السائق نتيجة لكسر المساعد الأمامى للمركبة، وانتقلت الخدمات المرورية وتم تسيير حركة السيارات بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بوجود حادث مرورى أعلى القطامية العين السخنة الصحراوى، وعلى الفور أمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش لإزالة حطام الحادث، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتم نقل رئيس بمحكمة الأقصر يدعى "محمود محمد أحمد" إلى المستشفى فيما تهشمت السيارة بالكامل و تم إزالة حطام الحادث.