ضبط شخصين بحوزتهما 20 ألف دولار و 19 ألف ريال سعودى بمدينة نصر

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة بمتابعة جهود ضبط قضايا الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي .

وأثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كلا من : ـ

إيهاب م 36 عاما مندوب صرافة كائنة دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء .

كريم ن 25 عاما مندوب صرافة ومقيم بالقليوبية

حال استقلالهما السيارة رقم ط ط ر 664 فضى اللون ” مستأجرة لصالح الشركة عملهما ” ، وبحوزتهما مبلغ مالى 20 ألف دولار أمريكي , 19 ألف ريال سعودى ، حال تواجدهما أمام بنك CIB بدائرة القسم ، وبصحبتهما عميلهما شريف ع 39 عاما مندوب شركة للصناعات الغذائية ومقيم بالقليوبية .

و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .