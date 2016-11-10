ضبط شخصين بحوزتهما 20 ألف دولار و 19 ألف ريال سعودى بمدينة نصر

كتب : أحمد أبوالحسن
أعلنت مديرية أمن القاهرة بمتابعة جهود ضبط قضايا الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي .
وأثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كلا من : ـ
إيهاب م 36 عاما مندوب صرافة كائنة دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء .
كريم ن 25 عاما مندوب صرافة ومقيم بالقليوبية
حال استقلالهما السيارة رقم ط ط ر 664 فضى اللون ” مستأجرة لصالح الشركة عملهما ” ، وبحوزتهما مبلغ مالى 20 ألف دولار أمريكي , 19 ألف ريال سعودى ، حال تواجدهما أمام بنك CIB بدائرة القسم ، وبصحبتهما عميلهما شريف ع 39 عاما مندوب شركة للصناعات الغذائية ومقيم بالقليوبية .
و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .