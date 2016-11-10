أخبار عاجلة

وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط شخصين بحوزتهما 20 ألف دولار و 19 ألف ريال سعودى بمدينة نصر

Google+ Print
ضبط شخصين بحوزتهما 20 ألف دولار و 19 ألف ريال سعودى بمدينة نصر ضبط شخصين بحوزتهما 20 ألف دولار و 19 ألف ريال سعودى بمدينة نصر

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة بمتابعة جهود ضبط قضايا الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي .

وأثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كلا من : ـ

إيهاب م 36 عاما مندوب صرافة كائنة دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء .

كريم ن 25 عاما مندوب صرافة ومقيم بالقليوبية

حال استقلالهما السيارة رقم ط ط ر 664  فضى اللون ” مستأجرة لصالح الشركة عملهما ” ، وبحوزتهما مبلغ مالى 20 ألف دولار أمريكي , 19 ألف ريال سعودى ، حال تواجدهما أمام بنك CIB بدائرة القسم ، وبصحبتهما عميلهما شريف ع 39 عاما مندوب شركة للصناعات الغذائية ومقيم بالقليوبية .

و بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا