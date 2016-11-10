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وفد فرنسي يجري مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية

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وفد فرنسي يجري مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية وفد فرنسي يجري مباحثات مع مساعد وزير الخارجية للشئون العربية

مقر وزارة الخارجية

استقبل السفير طارق القونى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى يضم كلاً من مستشار رئيس الجمهورية الفرنسى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمستشار الدبلوماسى لوزير الدفاع الفرنسى، ومستشار وزير الخارجية الفرنسى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومستشار هيئة الأركان الخاصة برئيس الجمهورية الفرنسي، والسفير الفرنسى بالقاهرة.

وقالت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن هذه الزيارة تأتي فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين وفرنسا، وحرص البلدين على التنسيق والتشاور فى كل المجالات، وقد تركزت المباحثات على الملف الليبى، نظرًا للأولوية التى يحظى بها لدى البلدين فى إطار حرصهما على وحدة واستقرار الدولة الليبية.

واستعرض الجانبان التطورات الأخيرة فى ليبيا، والجهود الرامية لحل المسائل العالقة فى تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وأعرب الوفد الفرنسى، عن تقديره للدور المصرى، ودعمه لجهود القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى حل سياسى يحقق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب الليبى.

 

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