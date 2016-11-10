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نائب وزير الخارجية الروسي: كنا على اتصال بحملة «ترامب»أثناء الانتخابات

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نائب وزير الخارجية الروسي: كنا على اتصال بحملة «ترامب»أثناء الانتخابات نائب وزير الخارجية الروسي: كنا على اتصال بحملة «ترامب»أثناء الانتخابات

نائب وزير الخارجية الروسي

أبلغ أحد أرفع الدبلوماسيين الروس وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الخميس بأن الروسية كانت على اتصال بأعضاء الفريق السياسي للرئيس دونالد خلال حملة الانتخابات الأمريكية وتعرف معظم المحيطين به.

و نفى ترامب خلال الحملة أن تكون له أي علاقة بالحكومة الروسية بعد أن اتهمته منافسته الديمقراطية المهزومة هيلاري كلينتون بأنه دمية في يد الرئيس فلاديمير بوتين إثر إشادته بالزعيم الروسي

لكن في تعليقات قد تمثل إحراجا سياسيا للرئيس المنتخب قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه كان هناك بالفعل بعض الاتصالات.

وبحسب رويترز نقلت إنترفاكس عن ريباكوف قوله “كانت هناك اتصالات. نفعل هذا وكنا نفعله خلال الحملة الانتخابية.”

وأضاف أن اتصالات من هذا القبيل قد تستمر قائلا إن الحكومة الروسية علمت بالأمر وكانت على اتصال بالعديد من أقرب حلفاء ترامب. ولم يذكر أسماء.

وقال “بوضوح ..نحن نعرف معظم الأشخاص من فريقه (ترامب). هؤلاء الأشخاص كانوا دائما في دائرة الضوء في الولايات المتحدة وشغلوا مناصب رفيعة.

“لا أستطيع القول أنهم جميعا ولكن بعضهم لا يزال على اتصال بممثلين روس.”

 

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