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«القرموطي» يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التظاهر غير السلمي

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«القرموطي» يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التظاهر غير السلمي «القرموطي» يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التظاهر غير السلمي

 

الاعلامي جابر القرموطي

طالب الإعلامي جابر القرموطي، المواطنين بعدم الانسياق خلف دعوات التدمير والخراب والتظاهر غير السلمي التى دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر غدًا الجمعة.

وقال “القرموطي” فى برنامجه “مانشيت القرموطي”: إحنا ميهمناش بيان الإخوان ولا يهمنا دعوات 11/11 ولا دعوات 12/12 ولا حتى 14/14 ، ما يهمنا هو وطننا، وغدًا سيكون يومًا عاديًا .

كما ظهر “القرموطي”، بعلم الذى زين به الاستديو الخاص ببرنامجه، واستعرض مانشيتات وعناوين مقالات التى تتحدث عن دعوات 11/11 ، قائلًا : هذه الدعوات هدامة والوطن يحتاج إلى التكاتف لا إلى التظاهر والخراب، ويجب أن ننظر إلى ما يدور حولنا فى العالم .

وأضاف: لدينا مشكلات وتحديات ولا نستطيع ان نقول بان الدنيا كويسة عندنا مشاكل لكن لازم نتكاتف لحلها رئاسة وجيش وشرطة وقضاء وكل المؤسسات .

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