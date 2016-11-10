بالصور.. إجراء طبى نادر.. طبيب صينى يزرع أذنًا صناعية بذراع مريض

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على حدث مثير، إذ قام جراح تجميل صينى بزراعة أذن صناعية بذراع مريض فى إجراء طبى نادر.

كان المريض الذى يدعى "جى"، فقد أذنه اليمنى فى حادث مروع، ويتوق أن يكون له أذن مرة أخرى، إذ قام طبيب يدعى “Guo Shuzhong”، من مستشفى "شيآن" بمقاطعة شنشى الصينية، باستخدام الغضروف الخاص بالمريض من أضلاعه لبناء الأذن الجديدة.

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وزرع الجراح الصينى الغضروف الخاص بالمريض فى ذراعه ويتوقع أن هذه الأذن المزروعة تنقل إلى رأس الرجل بعد نحو أربعة أشهر على الأقل.

ووفقا لتقرير صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصيب السيد "جى" بإصابات خطيرة فى الجانب الأيمن من وجهه فى حادث مرورى قبل عام تقريبا، ومزقت أذنه اليمنى من وجهه.

وبعد المشورة الطبية المطلوبة من مصادر متعددة، أدرك "جى" أنه من المستحيل استعادة أذنه من خلال الإجراءات الطبية التقليدية، لأنه فقد جزءاً كبيراً من أذنه اليمنى.

وعندما سمع السيد "جى" عن الطبيب "Guo Shuzhong" الشهير الذى يعمل فى مستشفى تابعة لجامعة شيان جياوتونغ فى مدينة شيآن، ذهب إليه فوراً، خاصة عندما سمع أنه قام بأول عملية زرع وجه فى الصين فى عام 2006، وفقا لصحيفة “China Daily”.



> وقال السيد "جى" إن خسارة أذنه اليمنى قد جلبت له الإزعاج وأنه يرغب فى الحصول على حياة طبيعية بعد الجراحة.