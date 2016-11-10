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صندوق النقد: مصر تحصل على 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض

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صندوق النقد: مصر تحصل على 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض صندوق النقد: مصر تحصل على 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض

> (رويترز)

قال صندوق النقد الدولى اليوم الخميس، إنه سيعطى شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.

 

وقال جيرى رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفى إن تصويت مجلس الصندوق يأتى فى الوقت الذى ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع فى توفير تمويل ثنائى تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتى عبر تمويل مصرفى من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.

 

وقال رايس إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف فى مصر "مر على نحو جيد."


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