أخبار مصر للساعة6.. السيسي يستقبل محمد بن زايد ويؤكد: لمرحلة تتطلب التكاتف

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: السيسي يستقبل محمد بن زايد.. ويؤكد: المرحلة تتطلب تعزيز التكاتف العربى.

غادر مطار القاهرة الدولى بعد عصر اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة سريعة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إنه تم الانتهاء من تشغيل 61 مصنعا من إجمالى 135 مصنعا من الحالات القابلة لإعادة التشغيل مرة أخرى.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واللذان عقدا جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واللذان عقدا جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

أعلن محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، عن بدء برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة مع بداية العام المقبل، إضافة الى إصدار قانون الاستثمار الجديد نهاية العام الجارى.

قال مصدر أمنى بمحافظة الفيوم، أنه للمرة الثانية اليوم الخميس، تمكنت حملة مشتركة من جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وفرع الجهاز بالفيوم، بالاشتراك مع الامن العام والمباحث من ضبط كمية كبيرة من الذخيرة و5 أسلحة بينها أسلحة ثقيلة بحوزة أحد كوادر الإخوان بقرية سيلا بمركز الفيوم.

وصل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، منذ قليل، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس باراك أوباما، لبحث الانتقال السلمى للسلطة، بحسب قناة أون لايف.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد من شركات الصرافة العاملة فى مصر باعت للبنك نحو 3 ملايين دولار، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على مبيعات الأفراد من الدولار والعملات الأخرى – تنازلات - لصالح البنك الأهلى المصرى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، فى قضية اتهام عضو الهيئة القضائية بمحكمة الشرقية، والمضبوط بنفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته 69 كيلو من مخدر الحشيش والمنشطات الجنسية والأقراص المخدرة، أن صديقة القاضى المتهم اعترفت خلال التحقيقات بأن القاضى يتقاضى مبالغ مالية مقابل نقل الحشيش عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء عادل التونسى، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، عن 12 من الممنوعات على الجماهير استخدامها خلال مباراة مصر وغانا فى استاد برج العرب يوم الأحد المقبل.

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثالثة خلال يوم واحد اليوم، حيث سجل انخفاضا قدره 10 جنيهات، بسبب انخفاض الدولار خلال التعاملات ليسجل عيار 21 مبلغ 580 جنيها، وذلك بعد تراجعه 70 جنيها من قبل، ليصل إجمالى التراجعات إلى 80 جنيها.

اختارت جماهير نادى روما الايطالى، الدولى المصرى محمد صلاح، أفضل لاعب فى صفوف الفريق أمام بولونيا، المباراة التي جمعت بين الفريقين الاحد الماضى، بملعب "الاولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الايطالى "الكالتشيو"، والتى انتهت بفوز روما بثلاثية نظيفة.

تبدأ نيابة العامرية أول، برئاسة المستشار محمد نوار، الأحد القادم، فتح التحقيق مع عضو مجلس النواب هيثم الحريرى، فى الاتهامات المقدمة ضده، من المحامى طارق محمود، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه مستخدمًا سلطته كنائب برلمانى.

رزق محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر بمولودته الخامسة "سدرة" منذ لحظات ، ونشر الماجيكو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورته بجانب المولودة الجديدة معلقاً : "سِدرة محمد أبوتريكة، المولودة الجديدة ربنا يحفظها ويحفظ الجميع".

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ استعداد لتعرض بعض المحافظات للسيول في ضوء ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض الثلاثاءالقادم لطقس غير مستقر تبلغ ذروته يومى الخميس والجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على معظم أنحاء البلاد حتى القاهرة وعلى السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأمطار متوسطة الشده على محافظات الصعيد.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المتغيرات الدولية الحالية، والتصريحات الإيجابية من المؤسسات الدولية حول إصلاحات الاقتصاد المصرى، فى أعقاب تعويم الجنيه، وزيادة حركة الأموال، كل تلك العوامل لها تأثير إيجابى على قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الموارد الدولارية بالبنك الأهلى المصرى ارتفعت حاليًا إلى عدة أضعاف الحصيلة مقارنة بالأيام الطبيعية قبل قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه مع هدوء التذبذبات الحالية فى سوق الصرف، سيتقلص الفارق بين سعر البيع والشراء بالبنوك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه مع وجود التذبذبات الحالية فى سعر الجنيه أمام العملات فإن البنوك تتحوط فى هذا السعر وهو السبب فى الفارق الكبير الذى ينكمش تدريجيًا.

فى عالم كرة القدم هناك العديد من المواجهات المثيرة التى تجمع بين فريقين بعينهما وتكون محل اهتمام جميع عشاق اللعبة بشغف كبير، مثل مواجهات ريال مدريد وغريمه برشلونة فى إسبانيا، ومانشستر يونايتد أمام أرسنال فى إنجلترا، وقطبا ميلان فى إيطاليا، وحتى هنا في مصر عندما يلعب الأهلى أمام الزمالك، ولكن تظل هناك مواجهة أخرى هى الأكثر إثارة من الجميع، وهى قمة كرة القدم الكلاسيكية التى تجمع بين عملاقى أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين.