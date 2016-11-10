فيديو..مدافع المياه تحيي طائرة «ترامب» لدى مغادرتها نيويورك

أطلقت قوات الإطفاء مدافع المياه باتجاه طائرة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كتحية له لدى مغاردته مطار لاجارديا في نيويورك.

ونشرت شبكة “ABC” الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو لإطلاق مدافع المياه التحية لطائرة الرئيس الأمريكي المنتخب.

ووصلت طائرة ترامب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ قليل حيث يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.

وفاز ترامب بالانتخابات الأمريكية التي أقيمت يوم الثلاثاء الماصي على منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون حيث ضمن الحصول على أصوات أكثر من 270 مندوبًا من مندوبي الولايات في المجمع الانتخابي.

وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمة له أمس الأربعاء بالتعاون مع ترامب لضمان انتقال سلس للسلطة.