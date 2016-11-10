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صور..مقتل 9 إرهابيين ومداهمة 11 بؤرة في إطار عملية”حق الشهيد”

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صور..مقتل 9 إرهابيين ومداهمة 11 بؤرة في إطار عملية”حق الشهيد” صور..مقتل 9 إرهابيين ومداهمة 11 بؤرة في إطار عملية”حق الشهيد”

جانب من المضبوطات – الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية مراحل العملية الشاملة “حق الشهيد” لإحكام السيطرة الأمنية على كافة القرى الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان له إن أعمال التمشيط والمداهمة لـ11 بؤرة إرهابية تتحصن بها العناصر التكفيرية أسفرت عن مقتل (9) من العناصر التكفيرية المسلحة أثناء تبادل لإطلاق النار مع القوات، ونسف وتدمير 40 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك أثناء تنفيذ العمليات،  إضافة إلى تدمير أربعة درجات نارية تستخدم فى مراقبة ومهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية، وتدمير 43 مقر خاص بالعناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن المقرات الخاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها علي وسائل اتصال لاسلكية و50 طلقة نصف بوصة، و90 طلقة 9 ملى وخزنتي طلقات آلية وخزان للوقود وملابس ومهمات عسكرية وأقنعة لإخفاء معالم الوجه، وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمال التمشيط والمداهمة للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بشمال سيناء.

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