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محافظ البحيرة: إنشاء 6 كباري للمشاة علي الطريق الزراعي السريع

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محافظ البحيرة: إنشاء 6 كباري للمشاة علي الطريق الزراعي السريع محافظ البحيرة: إنشاء 6 كباري للمشاة علي الطريق الزراعي السريع

 

الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن إنتهاء أعمال كوبري دمنهور العلوى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، لتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى السريع.

وقال “المحافظ”، إنه تم الإتفاق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل على تنفيذ عدد 6 كباري مشاة علوية بنطاق المحافظة في المسافة من إيتاى البارود حتى كفر الدوار على الطريق الزراعي السريع وخاصة أمام المناطق المأهولة بالسكان ومنها أمام قرية شبرا النونة بإيتاى البارود وأمام قرية دسونس أم دينار وامام مجمع المواقف وأمام معهد الخدمة الإجتماعية بدمنهور وامام معهد فاطمة جبر بمركز أبو حمص وأمام قرية أبو زهرة بكفر الدوار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع متابعة مشروعات الطرق والكباري والغاز بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الشركات المنفذة وهيئة الطرق، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الفرعية ومداخل القرى المدرجة في الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن.

 

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