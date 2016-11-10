الجهة المنتجة لـ«البر التاني» تستقر علي طرحه بالسينمات رسميًا 23 نوفمبر

كتب: هاني صابر

قررت الجهة المنتجة لفيلم” البر التاني” عرضه جماهيريا بدور السينما يوم 23 نوفمبر الجاري بشكل رسمي، بعد تأجيل طرحه أكثر من مرة.

يتناول الفيلم رحلة الشباب وأحلامهم منذ خروجهم من قراهم الفقيرة في الريف المصري، رغم معارضة أهاليهم مرورًا بالأحداث المثيرة على متن السفينة واشتعال آمالهم في الوصول إلى الساحل الإيطالي ووصولا إلى الأمواج الغادرة التي تقلب أحلامهم رأسًا على عقب.

ويفضح الفيلم مافيات الهجرة الذين يزجون بالشباب في رحلات غير مؤمنة ويستغلون أحلامهم وآمالهم بتحسين أوضاعهم المعيشية ويدفعونهم في طريق مجهول ومحفوف بخطر الموت غرقًا أو التعرض لمساءلات قانونية كون أكثر هذه الرحلات غير شرعية.

الفيلم يشارك في بطولته محمد علي، بيومي فؤاد، عبدالعزيز مخيون، محمد مهران، عمرو القاضي، عفاف شعيب، خالد النجدي وحنان سليمان، ومن إخراج علي إدريس ، ومن تأليف زينب عزيز.