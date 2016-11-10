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دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط.. ومدير الأمن يشدد على اليقظة

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دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط.. ومدير الأمن يشدد على اليقظة دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط.. ومدير الأمن يشدد على اليقظة

>دمياط-معتز الشربينى

جابت دوريات أمنية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة دمياط، ورأس البر ودمياط الجديدة وتم تكثيف التواجد الأمنى فى محيط الأقسام والمراكز وكل المواقع الشرطية فى إطار استعدادات مديرية أمن دمياط لدعوات 11/11.

 

كما قام اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط يرافقه عدد من قيادات مديرية أمن دمياط بتفقد عدد من الميادين العامة ومناطق تمركز الخدمات كما قام بتفقد خط سير الدوريات الأمنية بمنطقة ميدان باب الحرس والتقى عددًا من الضباط وأكد ضرورة اليقظة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى وسرعة الانتشار.

 

من ناحية أخرى كثف رجال مرور دمياط من الحملات المرورية فى كل الميادين لفحص السيارات وتراخيص السير.


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