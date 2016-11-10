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هل باتت الأحذية الرياضية خيار يارا الوحيد؟

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الخميس 10-11-2016 16:27

اعتادت الفنانة اللبنانية يارا الظهور في إطلالات كلاسيكية أنيقة تعتمدها في حياتها اليومية وفي حفلاتها وفي مناسباتها، ولكن مع ظهور موضة الأحذية الرياضة مع الإطلالات الرسمية، أصبحت يارا تعتمدها بشكل كبير وشبه دائم.
ظهرت يارا في العديد من الإطلالات بحذاء رياضي، قد يكون في بعض الأحيان غير متناسق مع أزيائها، فهي تنتقي ألواناًَ للأحذية الرياضية لا تتناسب مع ألوان ملابسها، مثل الحذاء الرياضي الأحمر الذي انتعلته مع تنورة كحلية وتوب باللون الأصفر، أو الحذاء الرياضي الأصفر الذي اختارته مع تنورة بنية وقميص أبيض... بالإضافة إلى أنها تنتقي الحذاء الرياضي مع إطلالات كلاسيكية يليق بها الحذاء الرسمي  كإطلالاتها بالتنانير والقمصان أو بالفساتين الضيقة.
اعتمدت يارا على هذا الأسلوب منذ فترة، إلا أن الجميع يرى بأن الإطلالات السابقة لهذه الفنانة الشابة كانت أكثر أناقة وجاذبية، حيث كانت تختار الحذاء المناسب لكل إطلالة وتنسق الألوان بشكل أفضل.
ما رأيك في اعتماد يارا على موضة الأحذية الرياضية مع أزيائها؟ شاهدي الصور وشاركينا رأيك.

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سيدتي