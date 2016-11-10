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" أيام الفيلم السعودي " يشهد إطلالات مميّزة للمشاركين

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الخميس 10-11-2016 16:36

الرياض- ثناء عبدالله

أُقيم في لوس أنجلوس خلال الفترة من ٣-٤ نوفمبر مهرجان "أيام الفيلم السعودي"، بحضور الأمير تركي الفيصل، ونجم "بريكنق باد" جيانكارلو إسبوزيتو، الذي أثنى على الشباب السعودي الموهوب والمتعلم.
كما حضر المهرجان نجوم مجموعة "تلفاز ١١" المرشح فيلمهم لنيل جوائز في الدورة الحالية، بكامل أناقتهم الشبابية، وقد ارتدى بعضهم بدلة رسمية كما سنرى في الصورة الجماعية، فيما اعتمد آخرون إطلالات يومية مريحة، كما شاهدنا مدعوين يرتدون جاكيتات الجينز، ويضعون القبعة في إطلالات عملية جميلة، ومنهم المخرج مشعل الجاسر، في حين فضل عدد من الشبان السعوديين الظهور باللباس السعودي التقليدي، ومنهم الممثل السعودي محمد الحمدان، الذي لفت أنظار الجميع بطريقته المعهودة التي تعتمد على إظهار الأصالة في الثياب بما يتناسب مع شخصيته حيث اختار اللونين الوردي والسماوي، ونسَّق حذاءً مناسباً لإطلالته "زبيرية".
شاهدوا الصور المرفقة وتعرّفوا أكثر على الإطلالات الأنيقة.

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سيدتي

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