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تعرّفي إلى مجموعة Purificacion Garcia لموسم الشتاء 2016

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الجمعة 11-11-2016 17:17

هي مجموعة من الأزياء غير الرسمية، تسعى إلى تقديم إحساس بالراحة مع لمسة من الطابع الرجالي من خلال الأشكال الفضفاضة والقطع الضخمة. تؤلف ألوان الأبيض، البني الفاتح (camel)، الرمادي والأخضر تشكيلة الألوان لمجموعة صغيرة تصبح أساسية للموسم. تحيط أجواء بريطانبة أعيد تجديدها بملابس النهار. وتعيد مربعات أكسفورد كلاسيكية ابتكار ذاتها بفضل ألوان الخردلي، الأزرق العميق والبني، بالإضافة إلى الحياكة. هذا الأمر يثير مزيجاً عالي الجاذبية من الألوان والأنسجة. تشكل ألوان الأبيض، الأحمر والأسود أساسات المشهد الثالث للمجموعة. تتحول قطع راقية تضم الحد الأدنى إلى النجوم: معاطف تلف الجسم من الصوف الدافئ ، فساتين من التويد وطقم من قطعتين وفساتين قصيرة (tunic dresses) مصنوعة من الحرير المطرّز.

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سيدتي