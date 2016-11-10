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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد جابر عبدالله الحربي

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محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد جابر عبدالله الحربي محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجل محمد جابر عبدالله الحربي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه   سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد جابر عبدالله الحربي لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة راشد محمد على الهاجري.

وحضر الحفل الذي أقيم مساء اليوم في قاعة الرمال للافراح على طريق دبي / العين عدد من أبناء القبائل وأقارب العروسين اللذين بارك لهما صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي زفافهما متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة.

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