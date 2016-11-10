حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم عمل هادئ دون مشاكل

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بتعدد الشخصيات وسلاطة اللسان، لذلك من الممكن أن تكون هوائيته فى هذه الفترة ليست لصالحه على الإطلاق، لذلك ننصحه بضبط النفس حتى لا يقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

عملك اليوم هادى ودون مشاكل، حاول استغلال تلك الفرصة وانعم بمزيد من الهدوء وراحة البال خلال يومك ، وحاول عدم الدخول فى مناقشات جانبية مع زملائك فى العمل .

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

تفكر جدياً فى اتخاذ خطوة متقدمة فى علاقتك بشريك حياتك ، فهذه العلاقة تحتاج الى تتويجها بالزواج ، عليك التعامل برقة وتفاهم واحتواء مع الطرف الأخر والالتزام بالواجبات ومراعاة مشاعر شريكك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

صحتك مستقرة الى حد ما ، ولكنك تحتاج للانتظام على ممارسة الرياضة يومياً على الأقل نصف ساعة صباحاً قبل الذهاب للعمل ، فهى كافية لتنشيط الدورة الدموية وتحسين أوضاع عظامك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

العديد من مشكلاتك ستحل اليوم ، وستنعم بسلام داخلى وراحة بال وهدوء أعصاب، استغل هذه الفرصة وحسن علاقتك بالأخرين ، وافتح صفحة جديدة معهم.