"جنايات طنطا" تقضي بالسجن المؤبد لمتهم ونجله لقتلهما سيدة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري موسى وأشرف جمال وأمانة سر هيثم علوانى، بالسجن المؤبد للمتهمين "عادل محمد حسين السلامونى ونجله عمرو" فى القضية رقم 32926 لسنة 2013 جنايات طنطا والمقيدة برقم 1525 لسنة 2014 كلى غرب طنطا "قتل".

ترجع الواقعة لـ2013 بعد أن تمكن ضباط المباحث الجنائية بطنطا من ضبط المتهمين بعد ارتكابهما لجريمة قتل سيدة واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالتهما لمحكمة الجنايات وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عما إسند اليهما وإلزمتها المصاريف الجنائية وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى عن نفسها وصفتها 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و200 جنيه أتعاب محاماه.