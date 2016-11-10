أخبار عاجلة

وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"جنايات طنطا" تقضي بالسجن المؤبد لمتهم ونجله لقتلهما سيدة بالغربية

Google+ Print
"جنايات طنطا" تقضي بالسجن المؤبد لمتهم ونجله لقتلهما سيدة بالغربية "جنايات طنطا" تقضي بالسجن المؤبد لمتهم ونجله لقتلهما سيدة بالغربية

>الغربية – مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري موسى وأشرف جمال وأمانة سر هيثم علوانى، بالسجن المؤبد للمتهمين "عادل محمد حسين السلامونى ونجله عمرو" فى القضية رقم 32926 لسنة 2013 جنايات طنطا والمقيدة برقم 1525 لسنة 2014 كلى غرب طنطا "قتل".

 

ترجع الواقعة لـ2013 بعد أن تمكن ضباط المباحث الجنائية بطنطا من ضبط المتهمين بعد ارتكابهما لجريمة قتل سيدة واعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالتهما لمحكمة الجنايات وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عما إسند اليهما وإلزمتها المصاريف الجنائية وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى عن نفسها وصفتها 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و200 جنيه أتعاب محاماه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365