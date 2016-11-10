انشاء 6 كبارى للمشاة على الطريق الزراعى السريع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة -جمال ابو الفضل

اعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن الانتهاء من أعمال كوبري دمنهور العلوى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل لتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى السريع.



> واشار ا إلى انه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقلعلى تنفيذ عدد 6 كباري مشاه علوية بنطاق المحافظة في المسافة من إيتاى البارود حتى كفر الدوار على الطريق الزراعي السريع وخاصة أمام المناطق المأهولة بالسكان ومنها أمام قرية شبرا النونة بإيتاى البارود وأمام قرية دسونس أم دينار وامام مجمع المواقف وأمام معهد الخدمة الإجتماعية بدمنهور وامام معهد فاطمة جبر بمركز أبو حمص وأمام قرية أبو زهرة بكفر الدوار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.



> جاء ذلك خلال اجتماع متابعة مشروعات الطرق والكباري والغاز بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومسؤلى الشركات المنفذة وهيئة الطرق، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق الفرعية ومداخل القرى المدرجة في الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن.