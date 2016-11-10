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ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

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ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي ولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي

أرشيفية

 

غادر مطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الي الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة سريعة لمصر استغرقت عدة ساعات ، إلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح ، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين .

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، معربًا عن إعتزاز بما يربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من روابط الأخوة وتعاون وثيقة تُمثل نموذجاً للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية.

وأشار الرئيس إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة، تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة .

كما أكد الرئيس، على وقوف مصر إلى جانب أشقائها في دولة الإمارات في مواجهة أية تهديدات إقليمية أو خارجية.

 

 

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