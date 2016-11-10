أخبار عاجلة

وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور وزير التعليم يشيد بانضباط تسجيل غياب الطلاب بجنوب سيناء

Google+ Print
بالصور وزير التعليم يشيد بانضباط تسجيل غياب الطلاب بجنوب سيناء بالصور وزير التعليم يشيد بانضباط تسجيل غياب الطلاب بجنوب سيناء

> جنوب سيناء- فايزة مرسال

 

أشاد الدكتور الهلالى الشربينى  وزير التربية والتعليم  بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لانتظام تسجيل  نسب الغياب الكترونيا  بمدارس جنوب سيناء بنسبة  100%  كواحدة من ضمن ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية الافضل فى تسجيل  غياب الطلاب الكترونيا.

 جاء ذلك خلال  اجتماع الوزير بوكلاء الوزارة بالمحافظات ومديرى الادارات التعليمية  عبر قاعة الفيديو كونفرانس  حيث اجتمع مديروالإدارات التعليمية برئاسة محمد عقل وكيل وزارة  التربية والتعليم بجنوب سيناء وحضور الدكتور عبد الكريم محمد حسين وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية.

 وشدد وزير التعليم على تسجيل نسب الغياب الكترونيا فى جميع  المراحل وخاصة التعليم الثانوى واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة تغيب الطلاب.

 وعقب انتهاء اجتماع الوزير اجتمع  وكيل وزارة التعليم  برفقته وكيل المديرية بمديرى الادارات التعليمية لمناقشة اى معوقات فى العملية  التعليمية بجنوب سيناء. 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365