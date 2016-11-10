بالصور وزير التعليم يشيد بانضباط تسجيل غياب الطلاب بجنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أشاد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لانتظام تسجيل نسب الغياب الكترونيا بمدارس جنوب سيناء بنسبة 100% كواحدة من ضمن ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية الافضل فى تسجيل غياب الطلاب الكترونيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بوكلاء الوزارة بالمحافظات ومديرى الادارات التعليمية عبر قاعة الفيديو كونفرانس حيث اجتمع مديروالإدارات التعليمية برئاسة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وحضور الدكتور عبد الكريم محمد حسين وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية.

وشدد وزير التعليم على تسجيل نسب الغياب الكترونيا فى جميع المراحل وخاصة التعليم الثانوى واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة تغيب الطلاب.

وعقب انتهاء اجتماع الوزير اجتمع وكيل وزارة التعليم برفقته وكيل المديرية بمديرى الادارات التعليمية لمناقشة اى معوقات فى العملية التعليمية بجنوب سيناء.