مطار الأقصر الدولى يستقبل 4 رحلات "شارتر" على متنها 450 سائح ألمانى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مطار الأقصر الدولى 4 رحلات قادمة من مطارات ألمانيا، وذلك فى إطار رحلات "الشارتر" الألمانى المباشرة إلى مدينة الأقصر للاستمتاع بزيارة المعالم الآثرية والسياحية بالأقصر، وعلى متنها 450 سائح ألمانى الجنسية.

وقال مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى بخيت خيرى حسن، إن الرحلات الأربعة وصلت للمطار، وعلى متنها 450 سائح ألمانى، يقومون على مدار الأيام المقبلة بزيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربى والشرقى بالمحافظة.

وأوضح بخيت، أن مطار الأقصر الدولى يشهد خلال الفترة الحالية تدفق سياحى من جميع الجنسيات العالمية، مبينًا أنه من المقرر استئناف رحلات الشارتر والمباشر من المدن العالمية تقل على متنها الزائرين من جميع الجنسيات العالمية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد أن تم تنصيب مدينة الأقصر المصرية عاصمة للسياحة العالمية.