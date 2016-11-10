وزير التنمية المحلية: "غدا يوم عادى وهيعدى على خير"

القليوبية - حسن عفيفى

قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لطلاب جامعة بنها ردا على سؤال لهم عن دعوات التظاهر غدا الجمعة، أن غدا الجمعة يوم عادى سوف يمر على خير وأنه لن يحدث شئ وقال لهم سوف يمر على مصر بخير بدون أى مشاكل كما مر عليها ٧ آلاف عام عبرت خلالها أزمات كثيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر المشروعات القومية العملاقة "التحديات والرؤية والمستقبلية " الذي نظمته جامعة بنها "اليوم " للرد علي المشككين في جدوي المشروعات القومية التي تقيمها الدولة وذلك بحضور الدكتور احمد درويش رئيس هيئة تنمية قناة السويس ومحافظ القليوبية والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها والدكتور كمال جاد مستشار رئيس الجمهورية لتنمية المشروعات والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق وعدد من رؤساء ونواب الجامعات المصرية واساتذة وطلاب جامعة بنها.