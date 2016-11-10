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الجروان يستنكر تجاهل تعديات إسرائيل على أطفال فلسطين ويعزي في ذكرى وفاة عرفات

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الجروان يستنكر تجاهل تعديات إسرائيل على أطفال فلسطين ويعزي في ذكرى وفاة عرفات الجروان يستنكر تجاهل تعديات إسرائيل على أطفال فلسطين ويعزي في ذكرى وفاة عرفات

أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي

استنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الحكم الإسرائيلي الجائر بحق الطفل الفلسطيني احمد مناصرة بالسجن لمدة 12 عاما .

وأكد الجروان في بيان له اليوم أن هذا الحكم استمرار لإنتهاكات الإحتلال التي تضرب بكافة الاعراف والأخلاق الإنسانية وبكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط خاصة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 .

واستهجن الجروان حكم قوات الإحتلال الإسرائيلية مستغربا أن يصدر مثل هذا الحكم على طفل تجرم كل المعاهدات الدولية حبسه ليوم واحد ناهيك عن ١٢ عشر عاما .

وتسائل الجروان عن دور منظمات حقوق الانسان في العالم أجمع ومفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالطفل في الوقوف امام مثل هذه الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأعراف والمواثيق الدولية. مطالبا اياها بالتدخل من اجل وقف هذه الأحكام ومنع اسرائيل من الاستمرار في مثل هذه السياسات .

وفي سياق آخر من القضية الفلسطينية بعث رئيس البرلمان العربي أحر مشاعر التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني والشعب العربي الكبير في ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني الأسبق والقائد الفلسطيني الرمز ياسر عرفات.

وقال الجروان إن ياسر عرفات دفع حياته ثمنا لصموده ونضاله في سبيل حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكان رمزا للنضال والصمود الفلسطينيين وستذكره الأمة العربية جمعاء لمواقفه النبيلة وقلبه الشجاع وصموده الخالد في وجه الإحتلال الإسرائيلي الغاشم.

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