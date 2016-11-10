أستاذ اقتصاد يكشف سبب طرح “المالية” للسندات الدولارية في هذا التوقيت

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس، الدكتور عادل مهنى، إن طرح وزارة المالية لسندات بقيمة 4 مليار دولار في بورصة أيرلندا يأتي لرفع الاحتياطي الأجنبي في المركزي المصري، مشيرا إلى أن توقيت الطرح اليوم جاء بسبب أسعار الفائدة المغرية، إذ يوجد اتجاه لخفض أسعار الفائدة عقب فوز “دونالد ترامب” برئاسة الولايات المتحدة.

وأضاف مهنى خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن معدل الفائدة الحالي يعد مغري بشكل كبير مقارنة بما يمكن أن يحدث خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر لهذا النوع من الاقتراض الخارجي، ورأى أن نسبة الدين الخارجي لمصر حتى الآن لاتزال مطمئة إذ لم تتجاوز 49 مليار دولار إلا أن الدين الداخلي الذي وصل إلى 3 ترليون جنيه بات مرهقا لصناع القرار.

وأوضح مهنى أن هناك ربط بين قرار المالية اليوم بطرح السندات الدولارية وبين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ تتزامن مع الإفراج عن الحزمة الأولى من القرض المزمع من الصندوق، معربا عن أمله في أن تفيد تلك الحزمة في زيادة الاحتياط الأجنبي خلال العامين القادمين.

وأشار مهنى إلى أن هذا القرض سيزيد من الدين الخارجي لمصر، إلا أنه شدد على ضرورة النظر إلى المشروعات التي ستم انفاق القرض عليها، مطالبا الحكومة بتوجيهها إلى الأنشطة الاستثمارية وليستالاستهلاكية التي ستصبح عبء على الموازنة وستزيد من المديونية الخارجية.

وأعرب مهنى عن اعتقاده بأن عام 2017 قد سشهد بعض التعثر مع دفع الدفعة الأولى من القرض للصندوق، إلا أننا نأمل في المزيد من الاستثمارات داخل مصر، مؤكدا أن قدرة مصر على الوفاء بتسديد ديونها ستزداد خلال الفترة القادمة.