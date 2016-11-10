أخبار عاجلة

وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إسرائيل : "ترامب" الفائز "صديق" حقيقى لنا و"الدولة الفلسطينية انتهت" ...

Google+ Print
إسرائيل : "ترامب" الفائز "صديق" حقيقى لنا و"الدولة الفلسطينية انتهت" ... إسرائيل : "ترامب" الفائز "صديق" حقيقى لنا و"الدولة الفلسطينية انتهت" ...

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بفوز ، ووصفه بـ"الصديق الحقيقى لإسرائيل" ، وقال نتنياهو الذى توترت علاقته بالرئيس الأمريكى باراك أوباما: "سنتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة" ، وأنه مقتنع بأنه يمكن الوصول بالتحالف بين البلدين إلى "آفاق جديدة" ، من خلال التعاون مع ترامب .

وطالبت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، تسيبى حوتوبيلى، ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، تحقيقا لوعده خلال حملته الانتخابية التى أكد فيها أنه سيحافظ على مدينة القدس موحدة، وأنه سيبنى تحالفا قويا مع إسرائيل، وذكر رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات، الرئيس الأمريكى الجديد بوعده الذى أطلقه مرشحون أمريكيون سابقون، ومن بينهم الرئيس الأسبق، جورج بوش، إلا أنه لم يتم تنفيذه، فيما قال وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت إن "فكرة الدولة الفلسطينية انتهت بفوز ترامب" ، ودعا إلى التراجع عن فكرة إقامتها . 

وفى سياق متصل ، أعلنت الرئاسة الفلسطينية استعدادها للتعامل مع ترامب على قاعدة الالتزام بحل الدولتين ، وقال المتحدث باسمها نبيل أبوردينة : "سنتعامل مع الإدارة الأمريكية على أساس أنه بدون حل القضية الفلسطينية، فإن حالة عدم الاستقرار فى المنطقة والعالم ستتواصل" .

وذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، صائب عريقات ، أن "الحزبين الجمهورى والديمقراطى أثناء رئاسة الرئيسين جورج بوش الابن، وباراك أوباما أعلنا أن مبدأ حل الدولتين هو مصلحة وطنية عليا" .

وحثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ترامب على إعادة النظر فى السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وأن ينصف الشعب الفلسطينى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي