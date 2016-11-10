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ولى عهد أبو ظبى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

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ولى عهد أبو ظبى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى ولى عهد أبو ظبى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

> كتبت-رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى بعد عصر اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب زيارة سريعة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح  السيسى، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

 

وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الامارتية، معرباً عن اعتزاز بما يربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من روابط أخوة وتعاون وثيقة تُمثل نموذجاً للتعاون الاستراتيجى بين الدول العربية.

 

 وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائى مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة التى تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التكاتف العربي بما يُمكن الأمة العربية من مواجهة التحديات المشتركة القائمة.

 

كما أكد الرئيس على وقوف مصر إلى جانب أشقائها بدولة الإمارات في مواجهة أية تهديدات إقليمية أوخارجية.

 

 


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