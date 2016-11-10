ضبط 3 أجولة ذخيرة و6 أسلحة ثقيلة بحوزة أحد كوادر الإخوان فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قال مصدر أمنى بمحافظة الفيوم، أنه للمرة الثانية اليوم الخميس، تمكنت حملة مشتركة من جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وفرع الجهاز بالفيوم، بالاشتراك مع الامن العام والمباحث من ضبط كمية كبيرة من الذخيرة و5 أسلحة بينها أسلحة ثقيلة بحوزة أحد كوادر الإخوان بقرية سيلا بمركز الفيوم.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بعد ضبط إخوانى قام بإخفاء 9 أسلحة بالقرب من مقابر قرية سيلا، وردت معلومات إلى جهاز الأمن الوطنى، تفيد بوجود مخزن سرى يحتوى على أسلحة مملوك لأحد الكوادر الإخوانية بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، وتم تشكيل حملة مكبرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وبمداهمة المكان تم ضبط المتهم وعثر على 6 قطع سلاح ثقيلة، بينها أسلحة "آر بى جى"، وثلاثة أجولة مملوءة بالذخيرة الخاصة بهذه الأسلحة.