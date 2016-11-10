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«الأهلي» يفوز على «جينيس» بهدف نظيف في مباراة ودية بين الفريقين

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«الأهلي» يفوز على «جينيس» بهدف نظيف في مباراة ودية بين الفريقين «الأهلي» يفوز على «جينيس» بهدف نظيف في مباراة ودية بين الفريقين

أرشيفية

فاز النادي الأهلي بهدف نظيف على فريق جينيس في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبحسب مراسل ONA هدد الأهلي شباك جينيس أكثر من مرة، عن طريق رأسية غالي في الدقيقة 7 ومن خلال تسديدة لصالح جمعة في الدقيقة 20، نجح حارس جينيس في التصدي لها.

وفي الدقيقة 36، أرسل باسم علي عرضية نموذجية استقبلها عماد متعب إلا أن حارس جينيس نجح في التصدي لها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى البدري 4 تغيرات حيث شارك كلا من مروان محسن وصبري رحيل وميدو جابر ومسعد عوض بدلا من جون أنطوي وحسين السيد وصالح جمعة ومحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 4 من الشوط الثاني شارك أحمد رمضان بيكهام بدلا من حسام غالي، وشارك أجاي بدلا من متعب في الدقيقة 8، وأحمد حمدي بدلا من محمد حمدي زكي في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 20، أحرز أحمد حمدي هدف التقدم للأهلي بعد استقبال عرضية من الجانب الأيمن.

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أونا