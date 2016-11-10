مروة ناجي تضئ الليلة قبل الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية بحضور الوزراء

كتب: انجي لطفي

أحيت المطربة مروة ناجي، مساء أمس الأربعاء، حفل الليلة قبل الأخيرة من فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ25، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

وقدمت “مروة” عددًا كبيرًا من الأغنيات خلال الحفل، من بينها “دارت الأيام” و”أقوى من الزمان” و”إن كنت ليا وأنا ليك” و”حكايتي مع الزمان” و”فكروني”، كما غنت مروة عددًا من أغنياتها والتي تفاعل معها الجمهور.

تألقت “مروة” خلال الحفل الذي ارتدت فيه فستانًا باللون الأبيض، أشاد به عدد كبير من جمهور الحفل، وهو من تصميم بهيج حسين ، كما استطاعت أن تشعل الحفل وحماس الجمهور الذي عبر عنه بالتصفيق الحاد.

وشهد الحفل حضور لفيف من الوزراء من بينهم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، كما حضر العميد أحمد سمير المتحدث العسكري، الذي أشاد بأداء “مروة”، وحرص على شكرها لإمتاعها الجمهور بمجموعة من الأغاني الراقية، كما حرص على الحضور عددًا من الشخصيات العامة والمشاهير من بينهم رجل الأعمال ياسر سليم واللاعب حسام غالي.

من ناحية أخرى بدأت “مروة” في التحضيرات الخاصة لألبومها الجديد، حيث تعقد عددًا من جلسات العمل مع بعض من الشعراء والملحنين لإختيار أغاني الألبوم الذي تنتجه شركة “بلاك اند وايت”.