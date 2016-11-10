منح العاملين بأوقاف كفر الشيخ 300 جنيه بمناسبة المولد النبوي

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق على منح جميع العاملين بالمديرية 300 جنيه بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأضاف “سعد”، فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، أن امتحانات الإيفاد الدائم ستبدأ يوم 20 نوفمبر الجارى بديوان عام المديرية، وسيتم تصعيد من يحصل على أكثر من 70% إلى وزارة الأوقاف، تمهيدًا لدخول الامتحان التحريرى، ثم يعقد بعد ذلك اختبار شفوى للناجحين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية حققت إنجازًا كبيرًا فى منظومة الدفع الإلكترونى بلغت نسبته إلى أكثر من 95%، وستصل خلال الشهر الجارى إلى 100%.