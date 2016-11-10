غداً ثورة الجياع 11/11 وعمرو أديب يقترح على المصريين «جهزوا بديل للسيسي في الانتخابات القادمة»

شيماء مصطفى

بعد انتشار في جميع المواقع السوشيال ميديا، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، قيام ثورة الجياع خلال أيام وتحديداً في يوم 11/11 لهذا العام 2016، والتي سميت بثورة الجياع والتي يطالب فيها الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي بترك البلاد، أو يقوم بتوفير ما يحتاجونه الفقراء من طعام وشراب ومسكن ملائم.

والجدير بالذكر أن الأسعار ترتفع كل يوم عن الآخر، وبعد تعويم الجنيه ووصول سعر الدولار لأعلى مستوياته، وبدأت المعيشة في الغلاء وأن الفقير يبحث عن احتياجاته الأساسية، الغير متوفرة مثل الطعام والشراب والدواء، وفي ظل هذا كله ستقوم ثورة الجياع يوم 11/11

عمرو أديب يقترح بتجهيز رئيساً جديداً

وقام الإعلامي عمرو أديب، باقتراح على الشعب المصري أن يقوموا بتجهيز رئيساً جديداً ليكون بديل من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد قائلاً من خلال برنامجه “كل يوم” الذي يذاع عبر الفضائية “ON Ent” مساء أمس الثلاثاء 8/11/2016، أن لابد من جميع الأحزاب السياسية في مصر بتجهيز أحد أعضائها في الترشيح لانتخابات الرئاسية القادمة.

هذه الشروط لابد من توافرها في الرئيس الجديد

وأوضح أن هذا الشخص الذي سوف يترشح أن يكون يتمتع بالقدرة الهائلة بالنهوض للبلاد وخروجها من الأزمة التي تمر بها حالياً.

شاهد فيديو عمرو أديب وهو يصرح بالرئيس الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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