أخبار عاجلة

وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

"عزاء" مجند يتحول إلى "حفل" كبير في "المنوفيه" ...

  • مصر
  • 58
Google+ Print
"عزاء" مجند يتحول إلى "حفل" كبير في "المنوفيه" ... "عزاء" مجند يتحول إلى "حفل" كبير في "المنوفيه" ...

العمليات الارهابيه باتت حديث الساعه في والتي نشاهد يومياً أخبار عن انفجار قنبله أو اشتباك بالاسلحه الناريه علي الكمائن ونقاط الشرطه المتوآجده بسيناء والبحر الاحمر والعريش والمحافظات والامكان المجاوره، وبعد ساعات قليله من هذه عمليات الارهابيه تظهر بعض المنظمات الارهابيه لتنبيها هذا الفعل الاجرامي الشنيع، وفي اعتقادهم أنهم يفعلون الصواب .

واليوم اقيم عزاء أحد المجندين الذي راحوا ضحايا أحد الاماكن التي تم الهجوم عليها من قبل بعض الارهابين الغير معروفين، وهذا العزاء اقيم في محافظه المنوفيه وسط حاله من الحزن التام لعائله هذا الجندي، في البدايه كانت أن أسرة المجند إبراهيم جمعة باستشهاده فى حادث أليم بأسوان، وفي سرعه تامه تم تجهيز سرادق العزاء و استكمال كافة المراسم .

ولكن بعد بضعه ساعات من اكمال العزاء وأخذ العزاء في فراق ابنهم، جاء لأحد افراد العائله اتصال هاتفي من أحد أصقاء ابنهم يخبرهم بأن ابنهم لا يزال علي قيد الحياه وهو أصيب بطلق ناري خفيف، وأن خبر وفاته جاء بالخطأ حيث تم استبدال بطاقته مع شهيد آخر، وحدثت حاله من الفرحه الكبيره وتحول العزاء إلي كرنفال وزغاريط كثيفه من وسط الاهل والاقارب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»