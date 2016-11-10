الداخلية: العثور على وكرين لـ «الحراك المسلح» في الفيوم لتخزين الأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف وكرين بمحافظة الفيوم تتخذهما لجان ما يسمى “الحراك المسلح” كمقرين لإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التى كانوا يعتزمون استخدامها فى عملياتهم الإرهابية خلال الفترة الراهنة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية تم اكتشاف الوكر الأول بإحدى مقابر دفن الموتى بقرية سيلا “مركز الفيوم” حيث استغلته قيادات الجماعة الإرهابية فى إخفاء الأسلحة والذخائر الخاصة، وقد عثر فيه على8 بنادق آلية، 15 خزينة خاصة بها، بندقية قناصة والخزينة الخاصة بها، رشاش برتا 9 مم والخزينة الخاصة به، بندقية نصف آلية والخزينة الخاصة بها، و4آلاف طلقة آلى، 200 طلقة قناصة.

فيما تم اكتشاف الوكر الثاني في إحدى الشقق السكنية المؤجرة بعزبة الجبل بالقرية ذاتها حيث عثر فيها على آر بى جى، و8 طلقات لنفس السلاح، و4 بنادق آلية، 8 خزائن خاصة بها، إضافة إلى بندقية قناصة، كمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وأكد البيان أن تلك الجهود تأتي استمراراً لعملية تتبع وملاحقة كوادر البؤر المتطرفة خاصةً المنتمين منهم لجناح الحراك المسلح، وتحديد أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم ولتخزين احتياجاتهم من الأسلحة والمتفجرات بهدف إجهاض مخططهم الإرهابى الرامى لزعزعة الاستقرار، وإثارة الفوضى بالبلاد، وترويع المواطنين.

> وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة ضبط الوكرين وجارى العرض على النيابة.