مستشارة الأسد: دمشق مستعدة للتعاون مع «ترامب»

أعربت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بشار الأسد استعداد دمشق للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حال انسجمت سياساته مع تطلعات دمشق.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شعبان قولها “إن دمشق تأمل أن تصبح الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب عضوا فاعلا في الحرب على الإرهاب”.

وأضافت أن سوريا لا تتدخل في نتائج الانتخابات ومن فاز فيها ، مؤكدة أن ما يهم السوريين هو السياسة التي سيتبعها الرئيس الجديد.

وأشارت إلى أنه في حال كانت هذه السياسة منسجمة مع تطلعات دمشق فسوريا منفتحة على أي تعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تحترم سيادة الدول وتراعي مصلحة الشعوب ولا تتدخل في شؤونها .

واعتبرت شعبان أن التدخل الأمريكي في شؤون الدول لم يجلب سوى الكوارث، وأن على واشنطن أن تنتهج سياسة تعاون مع الدول وليس سياسة الفوقية والإملاء.

أ ش أ