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الإثنين ..نظر اول جلسات محاكمة متهمة جمعت بين زوجين

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الإثنين ..نظر اول جلسات محاكمة متهمة جمعت بين زوجين الإثنين ..نظر اول جلسات محاكمة متهمة جمعت بين زوجين

>كتب سليم على

أمر علي وكيل نيابة العجوزة برئاسة، بإحالة واقعة ربة منزل متهمة بالزنا، لمحكمة الجنح وتحديد جلسة 14نوفمبر لنظر محاكمتها، فى القضية المتهمة فيها بالجمع بين زوجين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "مصطفى . ا" بتحرير محضر بقسم العجوزة ، يتهم فيه زوجته "منار . ش" بالجمع بين زوجين، واضاف أنه تزوجها منذ منذ ٦ اشهر،حيث كان يبحث عن زوجه ترضى بظروفه، خاصه وأنه يعمل بإحدى ورش الرخام بمنطقة شق التعبان ودخله محدود، وبالفعل قابل منار وعرض عليها الزواج وصارحته بأنها مطلقة، ولكنه لم يجد ذلك مانعا، وتزوجها اعتقادا منه أنها زوجة صالحة ومناسبة، لافتا إلى أنه لم يرغب في معرفة اى شىء مما سبق عن حياتها. 

وأضاف أنه بعد مرور عدة شهور قليلة على اقترانه بها،  وجدتها تتصرف بغرابة وسلوكها يحمل الريبة والشك خاصة أنها كانت تتحدث في الهاتف لساعات فى وجوده ولا تتركه، مستغلة عدم قدرته علي القراءة والكتابة، وحاول أن يعرف ما يحدث معها، وعندما سألها مع من تتحدث، أخبرته أنها صديقتها "سحر"،  ومع مرور الأيام وأثناء عودته من عمله،  فوجئ بوجود كوبين من الشاي وبجانبهم سيجارة حشيش، وشعر بالغضب وسألتها عن سبب وجودهم،  وأعادت إجابتها السابقة أنهم متعلقات صديقتها "سحر" ، في هذه المرة لم يصدقها وطلب التعرف على صديقتها، وتابع الزوج: بالفعل أحضرت لى احدى صديقاتها على إنها "سحر"، فاطمئن قلبي،  لكن الشخص المخادع دائما ما يقع في شر أعماله ويترك خلفه أثرا لفعلته ، مع مرور الأيام،  وأثناء محاولتي تصفح هاتفها و العبث بمحتوياته ظهر أمامي تسجيل صوتي قائم بين  زوجتى برجل أخر، وأصبت بصدمة شديد عندما سمعت ما يحوية التسجيل فزوجتي تتحدث لرجل آخر وتقول له  "بحبك يا محمد وعاوزة اشوفك " وتحفظت علي الهاتف الذي يحوي دليل جريمة خيانة زوجتي ، وطلبت منها ان تذهب لبيت أهلها حتي عودتي من العمل لمواجهتها أمام الجميع بما ارتكبته في حقي، وتركتها وذهبت لعملى. 

وأضاف أنه فوجئ باتصال على هاتف زوجته ، من رقم مسجل باسم سحر، وردت عليه زوجته تخبره أن صديقتها معها بالمنزل، ولكن الشك تسلل إلى قلبه، فاتصل بابن عمه ويدعى "خالد" وطلب منه أن يذهب  لبيته في منطقة أرض اللواء ليعرف ما تفعله زوجته ، وفور وصول خالد طرق الباب كثيرا، ولم يجب أحد ، وأخبرته إحدي الجارات أنها  خرجت لشراء بعض المستلزمات  وتركت المنزل، وعندما استدار وجدها فى وجهه فارتبكت وظهر القلق والخوف علي وجهها، فسيطرت علي انفعالاتها وسألته عن سبب تواجده هنا ، فرد عليها بأن زوجها  هو من أرسله وطلب منه تفتيش الشقة ومعرفه ما يحدث حاولت أن تصرفه وتشاجرت معه ، وبعد دقائق  خرج رجل أخر  من شقة ابن عمه فاصيب بالذهول وحاول معرفة ما يحدث. 

وبدأت النيابة في التحقيق بالواقعة وهناك ظهرت تفاصيل جديدة بعدما استمعت لأقوال الزوج الثاني  "عماد.ع" أمين شرطة، والذي قرر أنه تزوجها منذ 6 أشهر، بقسيمة زواج صحيحة، وأنها أثناء زواجهما قدمت قسيمة طلاق من زوجها الأول "عبد الباسط.ع"، وأوضح أنه يجهل كافة تفاصيل زواجها من عامل الرخام وأنها أخبرته بأن هذا الزوج هو شقيقها ويقيم معها في شقتها. 

وبناء علي ذلك أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمة بعدما وجهت لها تهم "الزنا، والتزوير، والجمع بين زوجين".

 

 

 


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