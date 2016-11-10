الحماية المدنية تسيطر علي حريق بمصنع سيراميك بالمحلة

الغربية - إسلام الخياط

سيطرت الحماية المدنية بمدرية امن الغربية علي حريق نشب بمخزن سيراميك بقرية بشبيش بمركز المحلة الكبري

كان اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بنشوب حريق بمخزن سيراميك على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارت الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات البحث الجنائي والأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة ضغط حرارى من السيراميك ادى الي التهام جزء من محتويات المخزن وتم السيطرة عليه بمعاونة الاهالي ولا توجد خسائر في الارواح وجاري جرد التلفيات.

حرر محضر بالواقعة .