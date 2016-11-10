«إدارة خدمات الأطفال» تبرئ براد بيت من تهمة ضرب ابنه

ذكرت تقارير إخبارية أن إدارة خدمات الأطفال والأسرة في لوس أنجلس قد برأت النجم الأمريكي براد بيت من تهمة ضرب أحد أبنائه.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأخبار الألمانية، فإن الإدارة قررت أن بيت لم يضرب ابنه مادوكس عندما تشاجر معه على متن طائرة خاصة في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت مصادر أنه تم إغلاق القضية الآن، مما سوف يساعد بيت في معركته القانونية للحصول على حق حضانة مشتركة مع زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي لأبنائهما الستة.

وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطلاق مع زوجها، بعد زواج دام عامين، وعلاقة حب استمرت 12 سنة، بعد واقعة الطائرة، كما طلبت الحضانة المنفردة على أبنائهما الستة.

وقد أفادت تقارير في وقت سابق أن بيت وجولي قد توصلا لاتفاق لحصولها على حق الحضانة منفردة مؤقتًا ،على أن يحظى بيت بزيارات مراقبة لأبنائه.