تجديد حبس عاطل لإتهامه بسرقة محل مصوغات ذهبية فى شبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس “عاطل” 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالسطو وسرقة محل للمصوغات الذهبية بشبرا الخيمة حيث تبين أنه كسر باب المحل وسرق بعض المصوغات.

كان المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغًا من “هانى سعيد فؤاد “، صاحب محل مصوغات ذهبية، بسرقة المحل والاستيلاء منه على كمية من المصوغات ولم يتهم أحدا بالسرقة، وتم إخطار اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن القليوبية.

وانتقل ضباط مباحث القسم، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بالأقفال الخارجية، وبالدخول للمحل تبين وجود باب ألوميتال بالداخل لا يوجد به أثار عنف، وقرر صاحب المحل أنه كان مفتوحا وتم العثور على عتلة حديدية داخل المحل.

ومن خلال تفريغ الكاميرات المثبتة داخل المحل أمكن تحديد شخصية المتهم ويدعى ” محمود. م. ى”، عاطل وسابق اتهامه فى القضية رقم 8964 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015 – سرقة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن المحتمل تردد المتهم عليها، والتى أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها عبارة عن 250 جرام ذهب خواتم و35 جرام ذهب حلقان بفردتين داخل كيس وتم التحفظ عليها.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، وجدد قاضي المعارضات حبسه تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.