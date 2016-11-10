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أيتن عامر تنشر صورة على موقع “إنستجرام” تطلب الدعاء بالشفاء لوالدتها

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قامت النجمة المصرية الشابة الفنانة آيتن عامر بنشر صورة لها برفقة والدتها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى موقع الصور الشهير إنستغرام وتظهر أيتن فى الصورة برفقة والدتها وصورة أخرى تظهر فيها وهي على سرير المرض بأحد المستشفيات فى دولة ألمانيا، وذلك قبل لحظات من دخولها الغرفة الخاصة بالعمليات الجراحية لكى تقوم بإجراء جراحة دقيقة في العمود الفقري.

وكتبت ايتن عامر معلقة على الصورة : “ادعوا لماما”.

وعلى الفورعندما علمت النجمة والممثلة مي عز الدين والنجمة والمطربة والممثلة مي كساب حيثُ قامت كلاً منهما بطلب الدعاء من جمهورهما لوالدة الفنانة آيتن عامر.

وقد قامت مي عز الدين بنشر عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة لآيتن مع والدتها، وعلقت على الصورة قائلة: “دعواتكم لوالدة حبيبتي آيتن عامر بالسلامة والشفاء العاجل.. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة، وتفضل سندك يا روحي”.

أما ما قامت بة مي كساب فا قامت بإعادة نشر الصورة التى تظهر فيها آيتن عامر مع والدتها، وطلبت أيضاً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء

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