بالصور.. صيادو بورسعيد يستغيثون من إزالة المزارع السمكية

بورسعيد - محمد فرج

فوجئ أكثر من 600 صياد من أصحاب المزارع السمكية بمنطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة ببورسعيد من واضعى اليد، برئيس حى الجنوب يقود حملة لإزالة ما يسمى بالتعديات لردم أحواض مزارع الأسماك لتجفيف البحيرة التى تمثل مصدر رزقهم الوحيد وتعد ثروة سمكية يطرح إنتاجها بالأسواق بأسعار تنافسية.

ويقول محمود غنام، 54 سنة، ومقيم بمنطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة يزاول مهنة الصيد من خلال المزرعة السمكية التى قام بإنشائها منذ أكثر من 18 سنة ويعمل بها أكثر من 15 صيادًا ينفقون على أسر يتامى ليس لهم عائل ولكنهم فوجئوا برئيس حى الجنوب يقوم بإزالة مزارعهم السمكية وردمها متعللا بأنه صدر قرار بإزالة التعديات ورفض أن يطلعهم على القرار وقام بتنفيذ الإزالة ما أدى إلى نفوق الأسماك التى نقوم بإنتاجها لطرحها بالأسواق وكبدنا خسائر من أسماك البورى والسهيلى والبلطى بالإضافة لضياع مصدر رزق مئات الأسر من الصيادين المعدومين، مؤكدًا أنهم منتجون وليس بلطجية وأن المزارع السمكية تمثل مصدر رزقهم الوحيد وأكل عيشهم لا غنى عنه فى وقت المعيشة فيه غاية الصعوبة بجانب أنهم لا يتمتعون بأى مزايا تأمينية سواء اجتماعى أو صحى وليس لديهم معاش.

ويستكمل حسن العفيفى: أن ما يحدث من تجفيف وردم يشرد أكثر من 600 صياد من أصحاب المزارع السمكية بمنطقة قعر البحر من واضعى اليد الذين يساهمون بزيادة إنتاجية الثروة السمكية.

وأضاف العفيفى أن هناك 10 آلاف صياد يزاولون حرفة الصيد الحر بمياه بحيرة المنزلة ليس لهم مصدر رزق آخر سوها ورغم ذلك رئيس الحى يصر على الردم والتجفيف بالمخالفة للمادة 21 من قانون الصيد المصرى.

وناشد أصحاب المزارع السمكية من أعضاء جمعية الصيادين تقنين أوضاعهم للحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد المتمثل فى حرفة الصيد ولمزيد من إنتاجية وتنمية الثروة السمكية وطرحها بالأسواق بأسعار تنافسية.

ومن جانبه أكد المهندس ثابت السويفى مدير الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية للثروة السمكية ببورسعيد لـ"اليوم السابع" أن هناك تعديات على بحيرة المنزلة وأصحابها يقيمون بها من زمن بعيد وأقاموا مزارع سمكية وأصبحوا منتجين ولكننا لا نستطيع أن نقنن أوضاعهم غير المشروعة على حساب الصيد الحر بالبحيرة والذى يمثل مصدر حقيقى لهم.

وأشار السويفى أن هناك مزايا كثيرة من تقنين الأوضاع منها القيمة المادية والإيجارية التى سوف تسدد من خلال ربط الفدان سنويا مع تقليل مساحة المزارع السمكية لإتاحة الفرصة أمام الصيادين الذين يقيمون بمزاولة الصيد الحر ببحيرة المنزلة.

وفى سياق متصل أكد السويفى أن هناك كارثة تحدث لمحاولة ردم وتجفيف البحيرة بهدف التوسع العمرانى والصناعى فى ضوء توجيهات المحافظ لردم منطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة بالمخالفة للقانون.

من جانبه قال إبراهيم نصير، رئيس حى الجنوب، إنه يقوم بإزالة التعديات على المسطح المائى لأصحاب المزارع السمكية من واضعى اليد على بحيرة المنزلة بالمخالفة للقانون. لافتًا إلى أن الحى أصدر بالفعل قرارات بإزالة 600 ألف متر ثم 400 ألف أخرى بواقع 5 أفدنة تمهيدًا لاستكمال التوسعات العمرانية جنوب بورسعيد والمتمثلة فى إنشاء 336 عمارة قبلى المشروع السكنى لـ 120 وحدة سكنية الجارى إنشاؤها حاليًا.

وعن عمليات الردم التى تحدث أكد أن حى الجنوب ليس من شأنه القيام بها ولكنها تتم من قبل المقاول المسند إليه تنفيذ المشروع السكنى.