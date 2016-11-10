عاجل/ إنخفاض ملحوظ لأسعار الذهب للأول مرة بعد قرار تعويم الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس 2016/11/10

شيماء مصطفى

أسعار الذهب في مصر أصبحت هوساً كبيراً يشغل المصريين وخصوصاً القابلين على الزواج فهم شباب لا يستطيعون مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب من حين إلى أخر مما دفع البعض عل الاكتفاء بدبلة الخطوبة دون اللجوء إلى شبكة بمبالغ باهظة وسط الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد وتؤثر بصفة خاصة على شباب البلد مما يجعل متابعة أسعار الذهب هوساً بالنسبة للبنات والشباب القابلين على الزواج.

حيث يعود اليوم الذهب بعد الارتفاعات الكبيرة التى وصلت إلى أقصى سعر وأعلاها تأريخياً والذي وصل إلى أعلي مستوياته منذ بداية الأسبوع الحالي ليعود بالانخفاض في اليوم بقيمة 10 جنيهاً اليوم وسط مسلسل الزيادات منذ بداية هذا الأسبوع وسط ركود كبير في الذهب المتداول داخل محلات الصاغة في مصر للأول مرة فى تاريخ مصر إلي أعلى سعر وسط الزيادات المطلقة غير المقيدة من الحكومة

بعد قرار الحكومة الخطير الذي اتخذته بتعويم الجنيه رسمياً وإعلان البنك المركزي عن تحرير قيمة الجنيه فى جميع البنوك الحكومية والخاصة ليصل الدولار إلى 17 جنيهاً بصفة رسمية فى البنوك لسعر اليوم ليؤثر على سعر الذهب في الأسواق وليشهد سعر الذهب اليوم الخميس 2016/11/10 انخفاض بعد موجة الارتفاعات الجنونية والتي ارتفعت ارتفاعاً كبيراً تاريخياً لأول مرة فى تاريخ مصر بواقع زيادة 60 جنيهاً فى يومين بسبب تضارب أسعار الدولار داخل البنوك بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه

ليحقق انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار اليوم :-

سعر الذهب عيار 24 إلى 708.55 جنيهاً مصرياً للجرام الواحد داخل محلات الصاغة لينخفض بقيمة 50 جنيهاً فى تعاملات اليوم بعد الزيادات الجنونية هذا الأسبوع

كذلك وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 620 جنيهاً للجرام الواحد ويعتبر هو الأكثر تداولات في السوق المصرية لينخفض بقيمة 50 جنيهات فى تعاملات اليوم بالمقارنة بأسعار أمس التى تعدت 670 فى التعاملات المسائية أمس الأربعاء

كما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 531.45 جنيهاً للجرام الواحد لينخفض بقيمة 50 جنيهاً بعد الارتفاع جنوني في أسعار الذهب للأول مرة فى تاريخ مصر الحديث .

ووصل سعر الجنية الذهب إلى 4960 جنيهاً بانخفاض 50 جنيهاً عن سعر أمس

كما وصلت سعر الأوقية عالميا 1300 دولار بانخفاض طفيف الطفيفة بواقع 5 دولار فى تعاملات أمس

ويرجع السبب في هذا تذبذب أسعار الذهب والدولار في حين أن قرار تعويم الجنيه يقوم بمجاراة السوق حسب العرض والطلب وهذا ما يؤثر على الأسعار بطريقة كبيرة و جنونية

وسط صمت كبير من الحكومة وعجز عن اتخاذ القرارات التى تحد من الزيادات المفاجئة فى أسعار الذهب والتى تسببت فى رقود كبير فى الأسواق .

شبكةعيونالإخبارية

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